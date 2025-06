Gears of War: E-Day og et nytt Halo-eventyr lanseres i 2026

HQ

Søndag kveld avsluttet Microsoft sitt massive Xbox Games Showcase-arrangement, og som vanlig var det mye som ble vist frem. Men en av de mest interessante tingene ble bare nevnt kort, da Microsofts spillsjef Phil Spencer sa på slutten :

"Jeg er spent på å dele at spillerne vil få feire 25 år med Xbox med et nytt Fable, det neste Forza, Gears of War: E-Day, og retur av en klassiker som har vært med oss siden begynnelsen."

Som du kanskje vet, fyller Xbox 25 år i 2026, og det ser ut til at vi kan se frem til en stor feiring. Tilbake i februar ble det bekreftet at Fable ville bli forsinket til 2026, og tilsynelatende er dette fortsatt tilfelle, sammen med Gears of War: E-Day, som tidligere ikke hadde noe utgivelsesvindu.

Desto mer overraskende er det imidlertid at et nytt Forza kommer neste år. Ingenting av den typen har blitt kunngjort, og vi vet ikke om det er Forza Horizon 6 eller noe nytt fra Motorsport. Førstnevnte er sannsynligvis det mest sannsynlige, og forhåpentligvis får vi se mer snart, ettersom det er satt til premiere om omtrent et år.

Det siste spillet Spencer nevnte er ikke spesifikt navngitt, men det er ikke så mange titler som har eksistert så lenge og som fortsatt er relevante. Det kan i utgangspunktet bare være Halo. Siden Halo: Combat Evolved også fyller 25 år i 2026 og det har gått hyppige rykter om en nyinnspilling i Unreal Engine 5, er det nok det mest sannsynlige scenarioet.

For å oppsummere virker 2026 som et flott år å ha et Game Pass-abonnement, men vi antar at alle disse titlene også vil være tilgjengelige på andre plattformer.