Gears of War-regissøren blir narrativ regissør hos Sony Santa Monica

God of War og Gears of War deler samme forkortelse, noe som i sin tid førte til en del forvirring, og de er også basert på ultravold og ekstremt muskuløse machofigurer. Nå har de fått enda en ting til felles, for Gears of War-franchisens narrative direktør, Bonnie Jean Mah, har nå sluttet seg til Sony Santa Monica.

Dette ble avslørt på X, der hun også sier at hun er "beyond thrilled to be working with this team and studio". Sony Santa Monica jobber angivelig med flere prosjekter akkurat nå, og vi vet ikke hvilket Bonnie skal jobbe med, men det neste God of War virker som et ganske sikkert kort, ettersom det er et spill som i det minste har noen likheter med Gears of War.