Gears of War Reloaded når én million spillere på bare fire dager

Bare fire dager etter lanseringen har den nye utgaven av Gears of War nådd over én million spillere. Milepælen ble bekreftet på sosiale medier, der det også ble bemerket hvordan denne prestasjonen på mange måter symboliserer slutten på konsollkrigen. Trenden er klar: Sony og Microsoft beveger seg bort fra streng eksklusivitet, et konsept som nå ser ut til å være så godt som dødt og begravet.

Dette er første gang Gears of War er tilgjengelig på PlayStation, og den nye Reloaded-utgaven har vist seg å være populær, ikke bare på Sonys konsoll, men også på Steam, Xbox og Game Pass. Flere multiplattformutgivelser er på vei, og den neste store tittelen er Gears of War E-Day, som allerede er bekreftet til PlayStation 5 neste år. Og hvem vet - kanskje får vi til og med se en av Sonys flaggskip-franchiser ta veien over til Xbox i nær fremtid.