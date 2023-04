Gears of War: The Card Game er nå sluppet

HQ

Selv om det ofte ryktes at Gears 6 er i full produksjon, er det fortsatt ikke annonsert og vil tidligst bli utgitt i 2024. Det betyr imidlertid ikke at vi vil være uten Gears of War til da, for nå har Gears of War: The Card Game blitt utgitt.

Spillet er utgitt av SFG og er tilgjengelig for £ 34.99 / € 34.95 på både engelsk og spansk. Spillet er beregnet for to personer, og en runde anslås å ta mellom 30-60 minutter. Slik beskrives det av SFG selv:

"Opplev den grusomme skytingen i videospillet i dette offisielle kortspillet for to spillere. Ta kommandoen over COG-styrkene eller Locust-horden og ta kontroll over slagmarken, ett kapittel om gangen.

Lag strategier for å komme deg gjennom hvert kapittel, og styrk kreftene dine med klassiske figurer som Marcus Fenix, General Raam, August «Cole Train» Cole, Dominic Santiago og Damon Baird.

Hver kamp teller. Uansett hva som skjer i hvert kapittel vil det endre det som kommer etterpå, så du bør være klar til å dominere. Kortstokken du bygger og avgjørelsene du tar vil endre måten du spiller hver kampanje på, noe som gjør dette til et spill du kan prøve om og om igjen."