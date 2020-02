Gears of War-sjefen går til Blizzard for å lage Diablo

Rod Fergusson har etter hvert blitt et velkjent navn blant Xbox-entusiaster. Som sjefen for Gears of War-studioet The Coalition blir man lett kjent blant både spillere og andre selskaper, men de færreste så vel uansett nattens annonsering komme.

Fergusson kan avsløre at han forlater The Coalition. Slikt gjør man selvsagt ikke for hva som helst, men jeg kan forstå denne avgjørelsen. Den 1. mars går han nemlig over til Blizzard for å lede Diablo-franchisen. Turen går altså fra én velkjent serie til en annen, så det skal bli interessant å se om dette rekker å påvirke Diablo IV eller om vi må vente til en femmer.