Gears Tactics har ingen mikrotransaksjoner

Gears 5 er et ganske imponerende spill fylt til randen med innhold, men et kritikkpunkt mange har reist er hvor mye mikrotransaksjoner som finnes i spillets multiplayer-del. Det ser dog ut til at Microsoft har lyttet til fansen, for de foretar store endringer i det kommende Gears Tactics.

The Coalition-sjefen Rod Ferguson har nemlig bekreftet via Twitter at det i Gears Tactics ikke er noen mikrotransaksjoner overhodet.

"For those asking, #GearsTactics is single player and has no micro transactions. Not even cosmetic ones. Everything is earned in game."

Spillet fikk nylig en stor trailer under The Game Awards, hvor det dessuten ble bekreftet at spillet ankommer den 28. april.