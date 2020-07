Gears Tactics kommer til Xbox i høst

Du ser på Annonser

Gears Tactics ble først annonsert som et PC-spill, men ble kort etter bekreftet til Xbox One også. I april ble PC-versjonen utgitt og samtidig slo Microsoft og Splash Damage fast at Gears Tactics skulle komme til konsoll "senere". Nå har dette blitt byttet mot "høsten".

Det var under gårsdagens Unreal-stream på Twitch at The Coalition bekreftet dette. Det er jo verdt å notere at Xbox Series X også slippes til høsten, så det overrasker oss ikke om tittelen dukker opp der også. Så kanskje får vi se konsollversjonen under Microsofts Xbox Games Showcase på torsdag.

Takk, GamingBolt