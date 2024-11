GeForce Now innfører 100 timers månedlig begrensning på spilletid

HQ

GeForce Now gir deg muligheten til å spille de nyeste spillene med en flott rigg uten å måtte punge ut tusenvis av kroner og bygge PC-en selv. Det er et flott alternativ for de som bare vil kutte ut den ekstra støyen og spille spill på PC, men det kommer snart en stor endring i tjenesten.

I begynnelsen av neste år lanserer GeForce nå en månedlig spilletid på 100 timer. Dette er for å sikre at du fortsatt har korte køtider og kan nyte den kvaliteten abonnentene er vant til. Avhengig av hvor mye du spiller i løpet av en måned, høres kanskje ikke denne godtgjørelsen ut som nok for deg.

For 2,999 USD ekstra for Performance-medlemmer, og 5,99 USD for Ultimate-medlemmer, kan du kjøpe 15 timers spilletid. Opptil 15 timer ubrukt spilletid overføres også til neste måned hvis du ikke har spilt så mye. Hvis du vil unngå denne spilletidsbegrensningen en stund til, kan du abonnere før utgangen av året og nyte ubegrenset spilletid frem til 2026.

Hva synes du om denne endringen?