GeForce Now tilbyr nå 4K-streaming på PC og Mac

HQ

Nvidia har sluppet en real oppdatering til sitt streamingsystem GeForce Now. Oppdateringen innebærer at en rekke nye titler legges til, blant annet et utvalg av Star Wars, men også at et par etterlengtede funksjoner introduseres.

Sistnevnte inkluderer først og fremst 4K-streaming, som nå er tilgjengelig på både PC og Mac for RTX 3080-medlemmer. Dette vil kjøres i 60 bilder i sekundet og bruke Nvidia DLSS i skyen for å tilby den bedre oppløsningen.

Dessuten avsløres det i en pressemelding at Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 og Flip 3 samt eiere av OnePlus 9 Pro får muligheten til å streame spillene i 120 bilder i sekundet fremover.

Når det gjelder de nye spillene som kommer til GeForce Now i mai er disse allerede tilgjengelige:

Disse kommer senere denne måneden: