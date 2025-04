Geitsimulator: The Card Game's Kickstarter-kampanje er nå live

HQ

Coffee Stain North Goat Simulator: The Card Game og bordkortspillpartneren MOOD Publishing har nettopp lansert den offisielle Kickstarter for Goat Simulator: The Card Game. Kampanjen er nå i gang, og gir fans muligheten til å støtte utviklingen av det fysiske spillet, som kommer i tre nivåer, som hver inkluderer en faktisk versjon av kortspillet.

Kickstarter vil løpe frem til 20. mai og vil se etter å gjenspeile suksessen som Coffee Stain og MOOD har sett tidligere med Deep Rock Galactic: The Board Game og Valheim: The Board Game, med førstnevnte til og med å slå sitt opprinnelige finansieringsmål med 1000%.

Goat Simulator: The Card Game MOOD er designet for å være en mer barnevennlig opplevelse med mer strømlinjeformet og forenklet mekanikk. Det vil fortsatt være kaotisk og sprøtt, men det er designet for raskere action som dreier seg mindre om lesing og dyp strategisk kunnskap.

Kickstarter vil tilby tre nivåer av støtte, fra €20 til €50. Hva disse er og hvordan de er forskjellige, blir vi fortalt i en pressemelding :

20 euro - detaljistutgave



Baaaa-se-spillet i all sin geiteaktige prakt!



30 euro - Eksklusiv boksutgave



En skinnende blikkboksutgave med tema som kommer med både grunnspillet og eksklusive kortpakker!



50 euro - Eksklusiv boksutgave og tillegg



For de aller største Goat Simulator-fansen der ute! Inkluderer Exclusive Box Edition-elementene i tillegg til jetonger i tre, en lekematte i neopren og en større versjon av den kastbare plysjbamsen!



Du kan gå til Kickstarter-siden her for å gi et bidrag og også lære mer om dette sprø fysiske kortspillet.