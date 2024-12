Gemma Arterton: "Er ikke en kvinnelig James Bond som Mary Poppins spilt av en mann?"

Vi vet fortsatt ikke hvem som skal spille den neste James Bond etter at Daniel Craig leverte inn sin lisens til å drepe og trakk seg fra MI6. Det mangler imidlertid ikke på verken rykter eller ønsketenkning.

HQ

I enkelte kretser har folk ønsket seg en annen Bond denne gangen, og noen har håpet på enten en farget skuespiller eller til og med en kvinne. Nå har den tidligere Bond-bruden Gemma Arterton - som spilte den britiske agentens kjærlighetsinteresse Strawberry Fields i Quantum of Solace - uttalt seg om saken i et intervju med The Times (via The Hollywood Reporter), og hun er slett ikke begeistret for ideen.

I stedet sier Arterton at "Er ikke en kvinnelig James Bond som Mary Poppins som spilles av en mann?", og legger til: "Noen ganger må man bare respektere tradisjonen".

Med dette slutter hun seg til Daniel Craig som forleden år sa til Radio Times:

"Svaret på det er veldig enkelt. Det bør rett og slett være bedre roller for kvinner og fargede skuespillere. Hvorfor skal en kvinne spille James Bond når det burde finnes en rolle som er like bra som James Bond, men for en kvinne?"

Mye tyder på at de som håper på en kvinnelig Bond til syvende og sist vil bli skuffet, for selv den mangeårige produsenten av James Bond-serien, Barbara Broccoli, sa dette til Variety da jakten på en ny James Bond-skuespiller begynte :

"Han kan ha hvilken som helst farge, men han er en mann. Jeg mener vi bør skape nye karakterer for kvinner - sterke kvinnelige karakterer. Jeg er ikke spesielt interessert i å ta en mannlig karakter og la en kvinne spille den. Jeg synes kvinner er mye mer interessante enn som så."

Hva synes du, har Gemma Arterton rett, bør tradisjonen respekteres og en kvinnelig Bond være det samme som en mannlig Mary Poppins, eller er det på tide med en ny tilnærming?