General Grievous og Darth Maul kunne ha vært samme karakter

Da George Lucas skrev manuset til den sjette (eller tredje, avhengig av hvordan du teller) Star Wars-filmen, vurderte regissøren på et tidspunkt å gjøre robotskurken General Grievous og Sith Lord Darth Maul til en og samme karakter. Dette ble avslørt av Clone Wars-manusforfatter Henry Gilroy i et intervju med SlashFilm.

George vurderte at Grievous var Maul bak panserplaten. Det var fornuftig. Han er kuttet i to, og han er i denne robotkroppen eller hva som helst. Jeg er glad for at Grievous er hans egen greie uansett, men jeg syntes det var interessant at konseptgutta nesten snakket George inn i det.

Med tanke på hvor elsket Darth Maul faktisk ble etter The Phantom Menace, kan du forstå logikken bak det hele, selv om ideen i dag virker mildt sagt merkelig.

Hva synes du, hadde det vært kult om Grievous og Maul hadde vært en og samme skurk, eller gjorde Lucas det riktige valget til slutt?