General Motors blir det ellevte Formel 1-teamet i 2026

HQ

Formel 1 vil vokse i 2026. General Motors har fått tillatelse til å bli det ellevte teamet i Formel 1 fra 2026, det første nye teamet som blir med i F1 siden Haas i 2016. GM/Cadillac blir et nytt team, med 22 førere på startstreken i stedet for 20.

Mandag bekreftet Formula One Management (FOM) at de har sett nok operasjonelle milepæler fra General Motors. Det amerikanske bilselskapet vil navngi teamet sitt som GM/Cadillac. På et senere tidspunkt vil GM være den eneste motorleverandøren.

Det har ikke vært en enkel oppgave: Tidligere i år avviste Formel 1 et prosjekt ledet av Michael Andretti og Cadillac, uten at General Motors var involvert. F1 satte spørsmålstegn ved teamets konkurranseevne og verdi for mesterskapet uten et selskap som General Motors i ryggen.

Andretti trakk seg tilbake, og Dan Towriss overtok Andretti Global, og forhandlingene med F1 ble gjenopptatt og blomstret til slutt. Michael Andrettis far, Mario Andretti, en F1-legende i USA og verdensmester i 1978, vil være en del av styret i dette nye GM/Cadillac-teamet.

"Vi er glade for å samarbeide med General Motors om å bringe en dynamisk tilstedeværelse til Formel 1. Sammen setter vi sammen et team i verdensklasse som vil legemliggjøre amerikansk innovasjon og levere uforglemmelige øyeblikk til racerfans over hele verden", sier Towriss i en uttalelse.