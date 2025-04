General Motors presenterer ny Corvette-inspirert konseptmodell

HQ

Bilgiganten General Motors har feiret åpningen av et nytt designstudio i Royal Leamington Spa i Storbritannia ved å vise frem en ny Corvette-inspirert konseptmodell. Bilen anses som "en avansert designstudie" av Chevrolet Corvette, og sies å være den første av flere konseptmodeller som skal presenteres av det nye studioet i 2025.

Selv om det er uttalt at denne bilen ikke vil bli en realitet, skal det sies at GM ser på det britiske studioet som et av hovedkvarterene i arbeidet med å forbedre og utvide sin elbilvirksomhet i landet og Europa for øvrig.

Senior VP for global design, Michael Simcoe, forklarte om denne slående konseptmodellen og hva GM håper å oppnå med visjonen den presenterer: "Vårt avanserte designteams mandat strekker seg langt utover det å skape produksjonsbiler. Selv om de samarbeider i vårt globale designnettverk om produksjons- og konseptbilprogrammer, har disse teamene først og fremst til oppgave å forestille seg hvordan mobilitet kan se ut fem, ti og til og med 20 år frem i tid og drive frem innovasjon for GM."

Ellers har det blitt delt noen få ekstra opplysninger om modellen, blant annet at den har omsluttende sideglass, elektriske vingedører, et halotak, og alt i et chassis som beskrives som "racerbilinspirert".

