Genesis har presentert et iøynefallende nytt konsept for langdistanseløp

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Vi ser stadig iøynefallende konseptbiler fra både etablerte og mindre merker, men det ser ut til at Magma GT3-konseptet fra Genesis er en erklæring som andre bør ta på alvor.

Som Motor1 rapporterer, vil nettopp denne bilen tilsynelatende gjøre sin konkurransedebut i 2027. Prosjektet er en del av Genesis' ambisiøse utvidelse innen motorsport, som vil føre det koreanske luksusmerket inn i langdistanseløp på toppnivå, inkludert FIA World Endurance Championship og IMSA SportsCar Championship.

I motsetning til mange moderne ytelsesprosjekter planlegger ikke Genesis å bruke en hybrid- eller elektrisk drivlinje. GT3 forventes å bli drevet av en naturlig aspirert V8-motor utviklet spesielt for å oppfylle GT3-regelverket. Ifølge Genesis er motoren skapt ved å kombinere elementer fra to eksisterende firesylindrede motorer, noe som har resultert i en helt ny V8 designet for racing.

Produksjonsmodellen Magma GT3 vil bli solgt til private racingteam over hele verden, noe som gjør det mulig for Genesis å konkurrere mot etablerte rivaler som Porsche 911 GT3 R, Ferrari 296 GT3, Lamborghini Temerario GT3 og BMW M4 GT3.