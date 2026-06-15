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Biler

Genesis har presentert et iøynefallende nytt konsept for langdistanseløp

Møt GT3.

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Vi ser stadig iøynefallende konseptbiler fra både etablerte og mindre merker, men det ser ut til at Magma GT3-konseptet fra Genesis er en erklæring som andre bør ta på alvor.

Som Motor1 rapporterer, vil nettopp denne bilen tilsynelatende gjøre sin konkurransedebut i 2027. Prosjektet er en del av Genesis' ambisiøse utvidelse innen motorsport, som vil føre det koreanske luksusmerket inn i langdistanseløp på toppnivå, inkludert FIA World Endurance Championship og IMSA SportsCar Championship.

I motsetning til mange moderne ytelsesprosjekter planlegger ikke Genesis å bruke en hybrid- eller elektrisk drivlinje. GT3 forventes å bli drevet av en naturlig aspirert V8-motor utviklet spesielt for å oppfylle GT3-regelverket. Ifølge Genesis er motoren skapt ved å kombinere elementer fra to eksisterende firesylindrede motorer, noe som har resultert i en helt ny V8 designet for racing.

Produksjonsmodellen Magma GT3 vil bli solgt til private racingteam over hele verden, noe som gjør det mulig for Genesis å konkurrere mot etablerte rivaler som Porsche 911 GT3 R, Ferrari 296 GT3, Lamborghini Temerario GT3 og BMW M4 GT3.

Genesis har presentert et iøynefallende nytt konsept for langdistanseløp
Genesis har presentert et iøynefallende nytt konsept for langdistanseløp
Genesis har presentert et iøynefallende nytt konsept for langdistanseløp

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Biler


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