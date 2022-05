Genshin Impact har omsatt for over 3 milliarder dollar

HQ

Det var klart allerede månedene før lanseringen av Genshin Impact i september 2020 at det kom til å bli en massiv hit. Ja, spillet ble kritisert for å likne mye på The Legend of Zelda: Breath of the Wild, men siden den gang har det utviklet seg til et gigantisk globalt fellesskap - og pengene har fosset inn.

Faktisk anslår Sensor Tower at spillet har nådd rundt 3 milliarder dollar i global omsetning, som betyr at spillet har omsatt for rundt 1 milliard dollar hver sjette måned. Dette gjør spillet til et av de mest suksessfulle mobilspillene noensinne, og til og med et av de mest suksessfulle spillene i det hele tatt.

Det kommer dog fortsatt bak Tencents Honor of Kings og Game for Peace. Det er Kina som står for størstedelen av omsetningen med cirka 973 millioner dollar, etterfulgt av Japan og så USA.