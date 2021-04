Genshin Impact kommer snart til PlayStation 5

Ny Genshin Impact-oppdatering introduserer to nye karakterer og et nytt område

den 14 desember 2020 klokken 09:41 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Genshin Impact gjorde et ganske stor inntrykk på spillverden i 2020. Det Breath of the Wild-liknende free-to-play-spillet står nemlig for en av årets mest overraskende...