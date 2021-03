Genshin Impacts mobilversjon har omsatt for $874 millioner alene

Du ser på Annonser

Det stod ganske umiddelbart klart etter den originale lanseringen i høst at kinesiske Genshin Impact ville bli en massiv hit. Ikke bare er spillet meget populært i Kina, det har et stort globalt følge også, og det later til at det spesielt er mobilversjonen som hover inn den ene millionen etter den andre.

Faktisk anslår Sensor Tower at mobilversjonen alene på iOS og Android har generert over $874 millioner siden lanseringen den 28. september, altså $175 millioner hver måned.

I løpet av denne perioden gjør det spillet til det tredje mest omsettende mobilspillet etter Honor of Kings med $1m2 milliarder og PUBG Mobile med $1,1 milliarder.

Spillet er også tilgjengelig på PC og PS4, så derfor har det nok tjent langt, langt mer enn det. Spiller du det?