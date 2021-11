Genshin Impact-utvikleren åpner nytt AAA-studio i Montreal

HQ

Genshin Impact har vært en enorm suksess for kinesiske miHoYo, og på tross av mer enn 2400 ansatte, utvider de ytterligere.

Det skjer via et stort studio i Montreal, som etter planen skal vokse til å huse mer enn 100 medarbeidere i løpet av de neste to årene.

Gamesindustry.biz skriver at studioets første prosjekt blir et "AAA open-world action-adventure game featuring shooting-based gameplay within a living, breathing paranormal world."

I løpet av det første året tjente Genshin Impact mer enn to milliarder amerikanske dollar.