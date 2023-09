Geoff Keighley bekrefter Summer Game Fest 2024

HQ

Geoff Keighley, programleder for The Game Awards og Summer Game Fest, har bekreftet at sistnevnte arrangement kommer tilbake til Los Angeles i juni 2024.

Han avslørte nyheten på Twitter/X, der han også uttalte at vi ville høre mer om arrangementet i løpet av de kommende månedene. En annen nyhet er at E3 ser ut til å være et tilbakelagt stadium, ettersom Gamesindustry.biz melder at ReedPop ikke har noen planer om å jobbe med fremtidige arrangementer.

Etter sigende er en fullstendig gjenoppfinnelse av E3 på trappene for 2025, men da kan det være for sent. Spillere er tross alt omskiftelige skapninger, og det vil ikke ta lang tid før et nytt E3 er på plass.