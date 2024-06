Geoff Keighley: Summer Game Fest blir "litt roligere denne sommeren"

HQ

På fredag er det tid for en av årets største spillbegivenheter. Det er Summer Game Fest, med mange hete kunngjøringer av fremtidige titler. Eller ... det er i hvert fall slik det pleier å se ut.

I et tilsynelatende forsøk på å dempe folks forhåpninger sier produsent og vert Geoff Keighly nå under en Twitch Q&A at det blir roligere i sommer:

"Jeg tror det kommer til å bli generelt litt roligere i sommer når det gjelder sprø nye kunngjøringer og sjokkerende overraskelser og slike ting."

Så hva kommer vi til å se da? Vel, Keighley presiserer at det ser ut til å dreie seg mest om nyheter for tidligere annonserte og kanskje til og med utgitte titler:

"Det vil definitivt være nye kunngjøringer, men showet er i stor grad fokusert på, tror jeg, eksisterende spill som har nye oppdateringer for fans, bare når det gjelder nivåinnstilling."

Han la senere til at "det er i stor grad fokusert på annonserte ting" og også "ting som kommer ut senere i år". Kort sagt, det kan være en god idé å holde forhåpningene i sjakk, så blir du en mye gladere gamer når Summer Game Fest sparkes i gang kl. 23:00 på fredag.