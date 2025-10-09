George Clooney forventer at innspillingen av Oceans 14 starter om 9 til 10 måneder

Det nylige forsøket på å reboote Oceans -franchisen med en kvinnelig rollebesetning gikk ikke helt etter planen, ettersom filmen aldri fant gjenklang hos fansen og viste seg å være en middelmådig innsats på kino. Det er uklart om vi noen gang får se Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway og de andre tilbake i serien, spesielt siden fremtiden ser ut til å være fokusert på å utvide historien med den opprinnelige rollebesetningen.

Oceans 14 er i arbeid. Den er under utvikling, og ifølge George Clooney kan vi forvente at innspillingen starter om rundt ni til ti måneder. Budsjettet for filmen er godkjent av Warner Bros., og nå er utfordringen å sette opp en fast tidsplan som passer til de tilbakevendende skuespillerne, som visstnok også inkluderer Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon og Don Cheadle, hvis Clooneys ord er noe å gå etter.

I en samtale med E! News, forklarte Clooney: "Vi har nettopp fått budsjettet godkjent hos Warner Bros. og vi prøver å sette opp. Det er bare planlegging, så det er bare å sette en startdato for oss. Vi begynner sannsynligvis å filme om ni eller ti måneder."

Deretter utdypet han det å jobbe med skuespillerne igjen, ved å si "Ja, Brad [Pitt], Matt [Damon] og Don [Cheadle] og Julia [Roberts]. Jeg spiste middag med Julia i går kveld. De er fortsatt veldig gode venner. Så det hadde vært gøy å få sjansen til å jobbe sammen."

