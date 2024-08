George Clooney om krangelen med Three Kings-regissøren: "Elendig f*ck"

HQ

David O. Russell, regissøren av filmer som Silver Linings Playbook, The Fighter, Three Kings og American Hustle, har i mer enn et tiår kranglet offentlig med George Clooney, som etter Three Kings-produksjonen ved flere anledninger sa at han aldri kunne tenke seg å jobbe med Russell igjen. I markedsføringen av den kommende Wolves kom saken opp igjen, og Georgie var raskt ute med å påpeke hvor lite han liker O. Russell.

George Clooney om David O. Russell:

"Jo eldre du blir, jo mer tid har du til rådighet. Fem måneder av livet ditt er mye. Det er ikke bare sånn: 'Å, jeg skal lage en veldig god film, som Three Kings, og så skal jeg ha en elendig jævel som David O. Russell som gjør livet mitt til et helvete. Og gjøre livet til alle på filmteamet til et helvete. Det er ikke verdt det. Ikke på dette tidspunktet i livet mitt. Bare for å ha et godt produkt."

Ouch...

Takk, GQ.