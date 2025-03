George Foreman, bokselegenden og den eldste tungvektsmesteren, dør 76 år gammel

HQ

Bokseverdenen sørger over George Foreman, en av de største bokserne gjennom tidene, som døde fredag 21. mars, 76 år gammel. Foreman, kjent som "Big George", vant OL-gull i Mexico i 1968, da han var 19 år gammel, og ble verdensmester i tungvekt to ganger. Første gang i 1973, etter å ha slått Joe Frazier, og andre gang mot Michael Moorer i 1994. 21 år senere, da Foreman var 45 år, ble han den eldste verdensmesteren i tungvekt i boksehistorien (og den nest eldste etter Bernard Hopkins, som var 46 år).

Foreman ble født i Texas i 1949 og vokste opp med en enslig mor og seks søsken. Han droppet ut av skolen og ble reddet fra et liv i kriminalitet av boksing, der han endte opp med en utrolig karriere, med 81 profesjonelle kamper og bare 5 tap.

Et av hans mest berømte tap var imidlertid i "Rumble in the Jungle", en av de mest berømte kampene i boksehistorien og en av de mest sette begivenhetene på TV på den tiden. I den kampen 30. oktober 1974 tapte Foreman verdensmestertittelen i tungvekt mot Muhammad Ali på knockout.

Foreman nektet først å akseptere nederlaget, men med tiden forsonte han seg med Ali og ble venner. Et av de mest uforglemmelige øyeblikkene i hans liv skjedde da han hjalp Ali - som på det tidspunktet led av Parkinson - med å gå opp trappen for å motta en Oscar i 1996 for dokumentarfilmen When We Were Kings.

Han trakk seg tilbake fra boksing for andre gang da han var 48 år gammel. Formuen hans ble mangedoblet da han som kjent brukte navnet sitt til en grill (George Foreman Grill), som til dags dato har solgt i mer enn 100 millioner eksemplarer. Foreman giftet seg fem ganger og fikk 12 barn, deriblant fem sønner som alle het George.