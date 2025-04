George Lucas avslører hvorfor Yoda snakker baklengs

HQ

Har du noen gang lurt på hvorfor Yoda snakker som han gjør? I så fall er du ikke alene - og under 45-årsjubileet for Imperiet slår tilbake på TCM Classic Film Festival avslørte George Lucas endelig årsaken. Ifølge Lucas var det et bevisst valg for å hjelpe publikum - spesielt yngre seere - med å virkelig absorbere Yodas visdomsord. Den sære setningsstrukturen tvinger faktisk lytterne til å fokusere mer, noe som også styrker Yodas rolle som det filosofiske hjertet i historien. George sa :

"For hvis du snakker vanlig engelsk, vil ikke folk lytte så mye. Men hvis han har aksent, eller det er veldig vanskelig å forstå hva han sier, fokuserer de på det han sier."

Lucas delte også noen minner fra sin tidlige karriere, samarbeidet med Francis Ford Coppola, og hvordan Star Wars ble til. Han forklarte at det opprinnelige manuset ble delt opp i tre deler på grunn av budsjettbegrensninger, og at han forhandlet frem rettighetene til oppfølgerne og merchandise - noe studioet ikke engang anså som verdifullt på den tiden.

Dette trekket viste seg, morsomt nok, å være avgjørende for at Star Wars ble en enorm suksess og til slutt førte til det enorme salget til Disney.

Hva er ditt tidligste minne av Yoda? Hvordan reagerte du første gang han dukket opp i filmene?