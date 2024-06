George Lucas kommenterer Martin Scorseses Marvel-uttalelse

HQ

Martin Scorsese havnet i hardt vær for noen år siden da han sa at MCU-filmene egentlig ikke var kino. Han så dem mer som produkter som ble sendt ut til et massepublikum, og ble kritisert av fansen på den tiden.

Nå, i et intervju med Brut FR, ble Star Wars-skaperen George Lucas spurt om Scorseses kommentarer. Han hadde et veldig enkelt svar: "Hør her... Kino er kunsten å bevege bildet ... Så hvis bildet beveger seg er det kino."

"Jeg tror Marty har endret mening litt," la han til, og forsvarte sin regissørkollega.

I dag er det litt vanskeligere å forsvare MCU som film, ettersom det har falt lenger ned i troper og ikke har klart å fange publikum på samme måte som de en gang gjorde. Likevel virker det som om noen ikke ønsker å gå inn med to bein mot Marvel-maskinen.