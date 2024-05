George Miller har en hel Mad Max-historie til som han venter på å fortelle

HQ

Denne måneden vender vi endelig tilbake til den australske ødemarken for å se hvordan Furiosa ble den fryktløse imperatoren som vi kjente henne som i Mad Max: Fury Road, alt i prequel-filmen Furiosa: A Mad Max Saga. Men denne forestående filmen er ikke det eneste Mad Max prosjektet som regissør George Miller har på gang, noe han nå har bekreftet i et intervju med Entertainment Weekly.

I forbindelse med Max Rockantansky nevnte Miller at han har en historie klar som skal fortelle hva som skjedde med Max et år før hendelsene i Fury Road. Miller bemerker at noe av denne historien blir kort berørt i Furiosa, men for det meste blir denne nye historien spart til regissøren faktisk er i stand til å lage filmen.

"Og etter hvert som vi nærmer oss slutten av filmen, blir kronologien... I utgangspunktet måtte vi se at Mad Max lurte rundt et sted, for vi vet jo hva som skjedde. Forfatterne vet hva som skjedde med Mad Max det året før, og vi har en hel historie om det, som jeg gjerne vil gjøre en gang hvis jeg får sjansen."

Om vi noen gang får se denne Mad Max historien avhenger utvilsomt av hvor godt Furiosa gjør det på kino, og om filmen raskt kan tjene inn produksjonskostnadene og utvikle seg til å bli en av 2024s hittil heteste filmer. Med tanke på at bare tre filmer har generert mer enn 200 millioner dollar på kino i år, er muligheten moden for Furiosa.