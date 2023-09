George R. R. Martin avslører sine favorittepisoder av Game of Thrones

George R. R. Martin har avslørt sine favorittepisoder av Game of Thrones. I hvert fall av de han har skrevet.

Martin har skrevet manus til totalt fire episoder i suksesserien. Han pleide å skrive én episode hver sesong, og fansen gledet seg til å se bokforfatterens idé overført til den lille skjermen i en av de mest trofaste TV-filmatiseringene (på den tiden).

I et nytt innlegg på nettstedet sitt nevner Martin Blackwater som en episode han er svært glad i. Den nest siste episoden i sesong 2 fokuserer i hovedsak på slaget ved Blackwater Bay, der Tyrion må forsvare King's Landing mot en hær av Baratheon-menn. Episoden kombinerer flott action, karakterskildringer og nervepirrende spenning, og er en utrolig episode som er verdt å se, selv om serien fortsatt er litt skjemmet på grunn av slutten.

"Jeg skrev manus til fire [episoder]", skriver Martin, "og ja, 'Blackwater' er min egen favoritt, selv om jeg syntes at 'The Lion and The Rose' også ble veldig bra, og jeg har en svakhet for den."

The Lion and the Rose er nok en klassisk episode. Vi blir tatt med til Joffreys bryllup, og endelig får vi se den snufsende, hatefulle kongen få det han fortjener, da han avslutter episoden med et lilla ansikt og blod som strømmer ut av alle åpninger. Det er en av de eneste gangene Game of Thrones har gitt oss et forløsende øyeblikk, men det er et vi kommer til å huske.

Hvilken Game of Thrones-episode er din favoritt?