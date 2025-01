George R. R. Martin, Jimmy Iovine og Conrad Vernon går sammen om en ny animasjonssatsing

HQ

Bizaar Studios har offisielt gått inn i animasjonsscenen med et kraftverksteam bak seg. Fantasy-legenden George R. R. Martin, musikkmogulen Jimmy Iovine og animasjonseksperten Conrad Vernon er de siste investorene i det LA-baserte studioet, ifølge Deadline. Selskapet er satt til å skyve grensene for animasjon for voksne, med fokus på sjangre som skrekk, komedie og anime-inspirert innhold.

Bizaar Studios ble grunnlagt av Jeremy Iovine (sønn av Jimmy Iovine), Amir Mohamadzadeh og bransjeveteranen Eric Bromberg, og har som mål å utvikle og distribuere originale filmer og TV-serier mens de samarbeider med uavhengige skapere. Selskapet er klar til å lansere innhold på de største sosiale medieplattformene, med planer om en strømmetjeneste og en egen kanal i fremtiden.

Ifølge grunnleggerne er studioets mål å gå nye veier innen animasjon for voksne, og samarbeider med serieskapere som flytter grenser og utfordrer konvensjoner.

Hva tror du - kan Bizaar Studios revolusjonere animasjonsverdenen?