George R.R. Martin deler mer informasjon om kommende Game of Thrones-spin-off

Etter kunngjøringen i forrige uke har mannen som opprettet Game of Thrones, George R.R. Martin, tatt til sin egen blogg for å dele noen biter av informasjon om den kommende spin-off-serien kalt A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight .

Forfatteren har kunngjort at seriens navn for øyeblikket er en arbeidstittel og kan endres. Han forteller også at showet sannsynligvis vil være seks episoder langt og vil tilpasse den første av tre noveller basert på karakterene - noe som betyr at det er all sjanse for at dette vil bli flere sesonger.

"HBO har gitt oss grønt lys til å filme for en hel sesong (ikke bare en pilot), mest sannsynlig på seks episoder ... Selv om det ikke er hugget i stein og ikke vil være det før betydelig senere i prosessen".

Martin fortsetter:

"Vår premieresesong vil være en tilpasning av den første av de tre publiserte novellene, "The Hedge Knight", historien om hvordan Dunk & Egg først møttes under en turnering på Ashford Meadow. Pilotmanuset er allerede skrevet, og jeg synes det er kjempebra."

Han bemerker også at det ikke er noen utgivelsesdato for serien ennå, og heller ikke en startdato for produksjon, ettersom preproduksjonen fortsatt er i full gang. Men hvis serien finner et hjem hos seerne vil målet være å tilpasse de to andre novellene, noe "som vil ta noen år."

Haken vil imidlertid være at for at serien skal konkludere ordentlig må Martin faktisk fullføre historien om serien, som Game of Thrones-fans sannsynligvis allerede begynner å få en illevarslende følelse av déjà vu for. Kanskje vil Martin kunne avslutte historien før HBO-showet innhenter den denne gangen siden serien er kortere.