George R.R. Martin går til angrep på Hollywood-ledere som ikke respekterer kildematerialet

HQ

George R.R. Martin har vært en av de mest høylytte tilhengerne av at film- og TV-filmatiseringer av bøker og andre skrevne verk skal være så trofaste som mulig, og den berømte forfatteren har tidligere gått hardt ut mot Hollywood-ledere som føler behov for å endre elementer og historier for å tilpasse dem til sitt eget prosjekt. Nå er Martin i gang igjen og fortsetter å kjempe for hederlige filmatiseringer.

I sitt nyeste blogginnlegg skriver Martin "Overalt hvor du ser, er det flere manusforfattere og produsenter som er ivrige etter å ta gode historier og "gjøre dem til sine egne". Det ser ikke ut til å spille noen rolle om kildematerialet er skrevet av Stan Lee, Charles Dickens, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, J.R.R. Tolkien, Mark Twain, Raymond Chandler, Jane Austen eller ... hvem som helst. Uansett hvor stor forfatter det er snakk om, uansett hvor god boken er, ser det alltid ut til å være noen som mener at de kan gjøre det bedre, som er ivrige etter å ta historien og "forbedre" den. "Boken er boken, filmen er filmen", sier de, som om de skulle si noe dyptgripende. Så gjør de historien til sin egen.

Men de gjør den aldri bedre. Ni hundre og nitti-ni ganger av tusen gjør de det verre."

Martin fortsetter med å peke på FXs Shogun som et godt eksempel på en hederlig og velgjort filmatisering, og sier: "Den nye SHOGUN er super. Bedre enn Chamberlains versjon, spør du? Hmmm, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett miniserien fra 1980 siden, vel, 1980. Den var også fantastisk. Det fascinerende er at selv om den gamle og den nye versjonen har noen vesentlige forskjeller - undertekstene som gjør den japanske dialogen forståelig for engelsktalende seere er den største - er de begge trofaste mot Clavell-romanen på sin egen måte. Jeg tror forfatteren ville ha vært fornøyd. Både de gamle og de nye manusforfatterne gjorde kildematerialet ære, og ga oss fantastiske filmatiseringer som motsto impulsen til å "gjøre det til sitt eget.""

Er du enig i Martins holdning til filmatiseringer?