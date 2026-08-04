George R.R. Martin gir en sjelden oppdatering på bloggen sin

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Man må nesten synes synd på George R.R. Martin av og til. Han fyller 78 år i år, og i den alderen har de fleste menn pensjonert seg og tilbringer dagene med å slappe av og bestille cruise. Han må imidlertid sitte ved skrivebordet og skrive videre på sin omfattende fantasiverden, fordi folk ikke kan slutte å plage ham om en av vår tids største bokserier.

For første gang på flere måneder skrev Martin selv et innlegg på nettstedet sitt Not a Blog, der han ikke nevnte hvor langt han hadde kommet med «A Dream of Spring», «Winds of Winter» eller andre ASOIAF-verk. Han strødde ikke ros over *A Knight of the Seven Kingdoms*, og han kritiserte heller ikke den siste sesongen av * House of the Dragon*. I stedet ga Martin oss et ganske gripende innlegg med mye dybde.

«Det er en stund siden sist, jeg vet det. Mitt siste blogginnlegg ble lagt ut her 19. februar. Innleggene som kom etter det, ble skrevet av mine mektige håndlangere. Jeg er heldig nok til å ha et flott team av assistenter... men selv med deres hjelp har jeg fortsatt å falle lenger og lenger bakpå,» skrev Martin.

«Dette året har vært… stressende, for å si det mildt. Det har skjedd så mye at det har vært overveldende. Noen fantastiske ting, spennende ting. Drømmer som går i oppfyllelse. Men det har vært mareritt også. Jeg har mistet venner. Jeg har kjempet mot tristhet og depresjon. Det verste er kanskje ennå ikke over. Jeg fylte sytti-syv i september i fjor, og jeg kan si dere at det ikke er noe moro å bli gammel. Men det har vært fantastiske stunder også. Jeg antar at det bare er slik livet er. Det visste jeg selvfølgelig allerede. Hvis du har lest historiene mine, vet du det. Så mye å skrive om… Jeg skal prøve å ta igjen noe av det… og mine medhjelpere skal hjelpe til… men innleggene mine vil sannsynligvis bli korte og hastig skrevet.»

Martin avsluttet med å nevne at «A Knight of the Seven Kingdoms» har fått ni Emmy-nominasjoner, og sa at han skal gjøre sitt ytterste for å være til stede på prisutdelingen for å heie på de som har jobbet med serien. Bortsett fra det virker det ut fra det han sier som om George har viktigere ting å ta seg av enn «Winds» akkurat nå.