George R.R. Martin har ikke spilt Elden Ring

Det skapte naturligvis stor interesse rundt Elden Ring da spillet i sin tid ble annonsert som et samarbeid mellom Dark Souls-skaperne FromSoftware og mannen bak Game of Thrones, George R.R. Martin.

Nå er Elden Ring ute (og er en enorm suksess), og har jo vært det ganske lenge nå, men har George R.R. Martin selv spilt det? Han ble spurt om dette på The Late Show with Stephen Colbert, og her avslører forfatteren av A Song of Ice and Fire at det ikke er tilfelle. Ikke fordi han ikke liker spill, men tvert imot fordi han er redd han liker dem litt for mye:

"I have not played it, because people seem to want this Winds of Winter book. I have, unfortunately, a totally addictive personality. I did play video games a long, long time ago, I played games like Railroad Tycoon, Master of Orion, and Homeworld and I would get sucked into it. Weeks, months would go by, and I'd be sitting there in my red flannel bathrobe just saying, 'one more game, one more game.' I can't, I gotta go cold turkey on this, this is gonna kill me here."

Selv om George R.R. Martin ikke har prøvd spillet selv, er han likevel stolt over sin involvering og svært fornøyd med sluttproduktet, som også ser ut som en meget seriøs kandidat til årets spill:

"It's the most beautiful game I've ever seen. It's really amazing, and amazingly detailed, and the people who play it love it, and I'm very gratified to have been a part of it."