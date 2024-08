George R.R. Martin kritiserer andre sesong av House of the Dragon

HQ

Etter suksessen med den første sesongen av House of the Dragon lengtet mange av oss forventningsfulle etter fortsettelsen, men med andre sesongs åtte episoder i bakspeilet har det boblet opp en tydelig misnøye blant fans.

Ikke minst er det den sesongavsluttende episode åtte som har måttet tåle mye kritikk for hvordan den, i likhet med store deler av hele andre sesong, i hovedsak føles som en oppbygging til det som kommer. Og mange TV-seere ser ut til å ha forventet mer. Til og med George R.R. Martin er kritisk, men kanskje ikke av samme grunn som mange andre, og på bloggen sin skriver han:

"Dette har ikke vært et godt år for noen, med krig overalt og fascismen på fremmarsj... og på et mer personlig nivå har jeg også hatt et ganske elendig år fullt av stress, sinne, konflikter og nederlag. Jeg må snakke om noe av det, og jeg skal, jeg skal..."

Han berømmer serieskaperne for slaget ved Rook's Rest og de tre dragene: "de slo denne ut av slottet". Han er imidlertid mindre glad når det kommer til Targaryen-sigilen, som han sier er feilaktig representert i serien:

<em"De gikk for den dårlige sigilen i stedet for den gode. Den lyden du hørte var meg som skrek: 'Nei, nei, nei.' De fordømte ekstrabeina har til og med ormet seg inn på permene til bøkene mine, til tross for mine anstrengengte innvendinger."</em>

Martin planlegger å dele mer kritikk i flere blogger senere:

"Ser ikke frem til andre innlegg jeg trenger å skrive, om alt som har gått galt med HOUSE OF THE DRAGON...men jeg må gjøre det også, og det skal jeg, men ikke i dag."

Så akkurat hva George R.R. Martin ikke liker med House of the Dragon skal avsløres etter hvert.

Har du sett ferdig House of the Dragon sesong 2? Hva synes du eventuelt?