George R.R. Martin sier at andre fantasyverdener har urealistiske drager

Selv om det er mange rare og urealistiske ting i Game of Thrones, som White Walkers, folk som gjenoppstår fra de døde, de magiske kreftene som Bran Stark hadde og mye mer - vil vi likevel si at de flygende dragene er det som skiller seg mest ut hva fantasy angår.

Men spør du Game of Thrones-skaperen og forfatteren George R.R. Martin, har han en helt annen oppfatning. Da han snakket om dragene fra TV-serien i et intervju på House of the Dragon: Season 1 Blu-ray, sa han at han virkelig ikke liker andre seriers drager fordi de ikke følger fysikkens lover når de flyr:

"You see some of these dragons in some of these shows, and they've got like little bitty wings and they're big fat things. They would never get off the ground. The aerial dynamics just don't work. They have to have very large wings and a relatively slender kind of serpentine body, a long tail, a long neck. They're more like pterodactyl dinosaurs."

Er du enig, er urealistiske drager i andre fantasyproduksjoner et problem, og er det noen vits i å i det hele tatt ha diskusjonen om hvilke drager som er mest realistiske?

Takk, CinemaBlend