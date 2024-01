George R.R. Martin sier at det er flere animerte Game of Thrones-prosjekter under utvikling

HQ

Mens vi venter på at George R.R. Martin skal bli ferdig med Winds of Winter, sørger HBO for at vi har rikelig med Game of Thrones-innhold i mellomtiden. I tillegg til House of the Dragon, som kommer tilbake i sommer, er det også mange andre prosjekter på gang.

Ifølge Martin er et par av disse ideene animasjonsserier. I et nytt blogginnlegg der Martin i stor grad snakker varmt om Blue Eye Samurai, får vi også litt informasjon om potensielle animerte Game of Thrones-spin-offs.

"Da denne siste utviklingsrunden startet for noen år siden, hadde vi fire ideer til animerte serier, med noen store talenter tilknyttet. Forfatterrom og toppmøter, skisser og manus fulgte etter hvert ... men dessverre ble to av de opprinnelige prosjektene lagt på hylla", skriver han.

<em>"Arbeidet med de to andre animasjonsprosjektene fortsetter imidlertid med uforminsket styrke ... og i mellomtiden har vi flyttet Nine Voyages, serien vår om Sjøslangens legendariske reiser, over fra live action til animasjon. Et trekk jeg støtter fullt ut."

Martin skriver også at han ikke tror at noen av seriene, selv ikke de som er lagt på hylla, vil være borte for alltid, ettersom ingenting ser ut til å forbli dødt i Hollywood.

Vil du heller se flere live-action- eller animasjonsserier som utspiller seg i Westeros?