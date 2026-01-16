George R.R. Martin sier at forholdet til showrunneren House of the Dragon er "verre enn steinete"

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms hadde nylig premiere på HBO Max, men det er ikke det eneste fra Game of Thrones-universet vi har å se frem til i år, for den tredje sesongen av House of the Dragon er også på vei. Serien har fått blandede kritikker, og en som ikke har vært spesielt imponert er George R.R. Martin - skaperen av hele serien og forfatteren av bokserien.

Han har gjentatte ganger sagt at han er frustrert og skuffet over hvordan kildematerialet hans har blitt behandlet, og i et nytt intervju med The Hollywood Reporter sier han nå at han har lite kontakt med seriens showrunner Ryan Condal :

"Det er verre enn steinete. Det er avgrunnsdypt.

Jeg ansatte Ryan. Jeg trodde Ryan og jeg var partnere. Og det var vi gjennom hele første sesong. Jeg leste tidlige manusutkast. Jeg kom med notater. Han ville endre noen ting. Det fungerte veldig bra - syntes jeg."

Det var først og fremst i sesong to at forholdet fikk en knekk, og Martin hevder at Condal ikke lyttet til ham i det hele tatt og ignorerte alle tilbakemeldingene hans:

"Så kom vi inn i sesong to, og han sluttet i bunn og grunn å høre på meg. Jeg ga ham notater, og ingenting skjedde. Noen ganger forklarte han hvorfor han ikke gjorde det. Andre ganger sa han: 'Å, ok, ja, jeg skal tenke på det'. Det ble verre og verre, og jeg begynte å bli mer og mer irritert. Til slutt kom det til et punkt der jeg fikk beskjed av HBO om at jeg skulle sende inn alle notatene mine til dem, og at de ville gi Ryan våre samlede notater."

Da han ble presentert for planene for sesong tre, følte han til slutt at "Dette er ikke min historie lenger." Vi vet fortsatt ikke når House of the Dragon: Sesong 3 får premiere, men det forventes å bli en gang i sommer.

Hva synes du om serien så langt, og hvis du har lest bøkene, hvordan er serien i forhold til dem?