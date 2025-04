George R.R. Martin: "The Winds of Winter er mitt livs store forbannelse"

HQ

Kommer vi noen gang til å få lese den sjette boken i A Song of Ice and Fire? Fans av serien har blitt vant til å vente. Men arbeidet med den nest siste boken, The Winds of Winter, fortsetter å trekke ut i tid, og det er nå 14 år siden A Dance With Dragons ble lansert. Martin selv er selvsagt svært klar over situasjonen, og i et nytt intervju kaller han det for sitt livs største forbannelse. Men han erkjenner også at det gjøres fremskritt, om enn svært sakte.

"Det er mitt livs forbannelse her. Det er ingen tvil om at Winds of Winter er 13 år forsinket. Jeg jobber fortsatt med den. Jeg har perioder hvor jeg gjør fremskritt, og så er det andre ting som tar oppmerksomheten min."

Hans involvering i alle mulige sideprosjekter har av mange blitt identifisert som et av de største problemene, men Martin selv sier at dette ikke har hatt noen stor innvirkning på skriveprosessen.

"Fans ser ut til å overvurdere hvor mye tid jeg legger ned i disse tingene"

Når tror du Vinterens vinder blir ferdigstilt?