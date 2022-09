George R.R. Martin ville ha minst ti sesonger av Game of Thrones

HQ

De siste sesongene av Game of Thrones, og spesielt den helt siste, er fortsatt kontroversielle den dag, og mange ser ut til å være enige om at all kompleksiteten serien ble kjent for gikk tapt til fordel for spektakkel og forhastet dramaturgi.

Samtidig vet vi at forfatteren George R.R. martin måtte forlate produksjonen som rådgiver, og han ønsket egentlig at det skulle ha vært minst ti sesonger for at hele serien skulle fungere skikkelig. I et intervju med The Wall Street Journal sier han følgende:

"I was saying it needs to be 10 seasons at least and maybe 12, 13. I lost that one,"

Showrunnerne D.B. Weiss og David Benioff skal ha vært ganske bestemte på avslutte etter åtte sesonger, da man fryktet at det ellers ville blitt kjedelig.