George R.R. Martins In the Lost Lands floppet på kino

Paul W. S. Andersons nye fantasyfilm med Milla Jovovich og Dave Bautista i hovedrollene har fått en mildt sagt lunken mottakelse. In the Lost Lands, som er basert på en av George R.R. Martins historier, klarte så vidt å tjene inn rundt en million dollar i billettsalg i løpet av åpningshelgen, og har blitt møtt med overveldende negative anmeldelser.

En regulær katastrofe Med et budsjett på 55 millioner dollar, og til tross for en særegen visuell stil, ser det ut til at den rett og slett har vært nok til å tiltrekke seg et bredt publikum. I dette tilfellet har ikke engang Martins navn klart å fungere som et trekkplaster for det som godt kan bli en av årets største kommersielle fiaskoer.