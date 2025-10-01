Georgina Campbell vender tilbake til skrekkfilmen i Psycho Killer

De fleste av oss husker nok Georgina Campbell for hennes opptreden i Barbarian for noen år siden, og nå får vi følge henne på nok en skremmende reise - denne gangen tar hun oss dypt inn i mørket med en historie skrevet av ingen ringere enn Andrew Kevin Walker. I Psycho Killer følger vi Campbell i rollen som en politibetjent hvis ektemann blir brutalt myrdet, og hennes jakt på å finne morderen.

Sporene fører henne rett inn i en verden fylt av ondskap og galskap, der den skyldige viser seg å være mye mer enn bare en vanlig galning. Med et manus av Walker, som også var involvert i Se7en og Sleepy Hollow, kan vi mest sannsynlig se frem til en historie som ikke bare skremmer oss, men som også kryper under huden på oss.

Ved siden av Campbell ser vi også Grace Dove, Logan Miller og til og med Malcolm McDowell selv. Så forhåpentligvis blir Psycho Killer noe ekstra spesielt når den kommer på kino tidlig neste år. Ta en nærmere titt på traileren nedenfor.