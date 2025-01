Geralt-stemmeskuespilleren Doug Cockle avslører sine tanker om Ciri som hovedperson i The Witcher 4

HQ

Som vi fant ut i forrige måned, er Ciri hovedpersonen i de neste trinnene i The Witcher-sagaen. CD Projekt Red ble møtt med en del kritikk for denne avgjørelsen, men det virker som om folk stort sett er spente på hvor Ciris historie kan gå videre.

I en samtale med IGN avslørte stemmeskuespilleren til Geralt of Rivia, Doug Cockle, at han er veldig begeistret for denne avgjørelsen, og ikke bare fordi han endelig får legge sverdene på hylla og ikke trenger å bruke en grusstemme så lenge.

"Jeg synes det er et veldig bra trekk. Jeg mener, jeg har alltid tenkt at det å fortsette sagaen, men å skifte til Ciri ville være et veldig, veldig interessant trekk av alle slags grunner, men mest på grunn av ting som skjer i bøkene," sa Cockle. Han sa at han ikke vil røpe hva som skjer i bøkene fordi han vil at folk skal lese, men er bare spent på å se hva CD Projekt Red har gjort.

Witcher-bøkene utspiller seg før spillene, som ikke regnes som kanon av den opprinnelige forfatteren. Men selv om de er fanfiksjon, er The Witcher-spillene svært velskrevet fanfiksjon, og vil sannsynligvis trekke på hendelser fra bøkene for å forme den Ciri er nå i dette fremtidsscenarioet.