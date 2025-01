Gerard Butler beskriver sminkeprosessen for How to Train Your Dragon som "et helvete"

HQ

Gerard Butler, kjent for sin rolle som Stoick i de animerte How to Train Your Dragon-filmene, er klar for å gjenta sin rolle i den etterlengtede live-action-filmatiseringen. Skuespilleren delte imidlertid nylig den tøffe virkeligheten i sminke- og kostymeprosessen, som han humoristisk beskrev som "et rent helvete". I et nylig intervju med Entertainment Tonight avslørte Butler at det tok flere timer hver dag å forvandle seg til karakteren, med en ekstra time bare for å komme inn i kostymet.

Til tross for de slitsomme forberedelsene, uttrykte Butler begeistring over å tre inn i en ekte vikinglandsby og leve ut karakteren på måter animasjon ikke kunne fange. Han innrømmet at det å spille Stoick i en live-action-setting føltes som en helt ny opplevelse, selv etter å ha lagt stemme til karakteren i årevis.

Butler ga også en sniktitt på den kommende filmen, og roste filmens visuelle uttrykk og beskrev den som "utrolig", selv uten spesialeffekter. Han gleder seg til at publikum skal få oppleve den med egne øyne når den kommer på kino. Ser du frem til live-action-filmatiseringen?