Gerard Butler har på seg en 90-kilos vikingdrakt i How to Train Your Dragon

How to Train Your Dragon ga oss en første titt på Hiccup nylig, og mens skuespilleren ser ut til å ligne mye på karakteren fra DreamWorks 'originale animasjonsfilm, er det noen bekymringer for at andre karakterer ikke helt passer til proporsjonene til deres animerte motstykker.

Gerard Butler ser imidlertid ut til å berolige oss. Skuespilleren skal spille Stoick the Vast i live-action-filmen akkurat som han gjorde i den originale trilogien, og for å få seg til å se ut som den animerte karakteren, er det et heftig kostyme involvert.

"Jeg hadde syv lag, tykke lag, og et tykt skjegg, og så hadde jeg et slags bjørneskinn eller ulveskinn over det. Det var tungt som bare faen", sier han til Collider. "Når jeg hadde sverdet og skjoldet og hjelmen, som var tung, og alle lagene med spennene som gikk rundt, veide kostymet mitt 90 pund. Midt på den kaldeste dagen var jeg klissvåt av svette inni, for det var som en ovn der inne."

Vi har ikke sett hvordan Stoick kommer til å se ut ennå, men med et 90-kilos kostyme kan vi forestille oss at han kommer til å bli enorm.