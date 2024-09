Gerard Butler lader våpnene i traileren til Den of Thieves 2: Pantera

HQ

Den alltid underholdende muskelmannen Gerard Butler er tilbake med nok en actionfylt film, denne gangen med oppfølgeren til Den of Thieves fra 2018, der Butler og O'Shea Jackson Jr. nok en gang inntar hovedrollene.

Denne gangen blir Butler tvunget til å slå seg sammen med Donnie, tyven han jaget i den første filmen, og sammen planlegger de et halsbrekkende kupp for å få tak i en stor mengde diamanter. Kort sagt, her er det action og adrenalin.

Originalfilmen spilte inn hele 80 millioner dollar på kino og ble en uventet suksess, noe de nå utvilsomt håper å gjenta. Den of Thieves: Pantera vil nok en gang bli regissert av Christian Gudegast og får premiere 10. januar 2025. Sjekk ut den første traileren nedenfor.

