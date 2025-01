Gerard Butler om kaoset bak 300: "Hver dag havnet noen på sykehus"

Da Gerard Butler takket ja til å spille kong Leonidas i Zack Snyders visuelt imponerende og actionfylte 300, hadde han nok ikke regnet med at kaoset bak kulissene ville bli like stort som blodbadet på lerretet. I et nylig intervju med People avslørte Butler den svimlende belastningen filmens intense produksjon tok på skuespillerne og filmteamet. "Jeg husker at noen ble kjørt til sykehuset hver dag", sa Butler, og fortalte om et sett fullt av ulykker og skader.

Filmens forseggjorte kampscener, med skuespillere som svingte spyd og sverd med brutal presisjon, skapte en perfekt storm av fare. "Du gjør en kamp, du snur deg rundt, og så ligger det en fyr der nede som har fått et spyd i øyet", forteller Butler. En annen dag falt en stuntmann og brakk ankelen midt under innspillingen. De mange uhellene gjorde at produksjonen føltes mindre som et filmsett og mer som en endeløs utholdenhetstest.

Skuespillerne sto overfor utrolige fysiske utfordringer under hele innspillingen. Tunge kostymer, utmattende koreografi og nådeløs trening presset alle til det ytterste. Butler selv kom ut av det hele med en sliten, men stolt kropp, selv om det ikke var helt uten nestenulykker. Selv om han ikke gikk i detalj om skadene fra 300, avslørte han at karrieren hans har vært preget av smertefulle øyeblikk. Under innspillingen av Chasing Mavericks ble han nesten feid bort av massive bølger. "De måtte ta meg ut, kjøre meg til sykehuset, få meg ut, gi meg defibrillatoren. Det var intenst", innrømmet han.

Hans stuntrelaterte historier sluttet ikke der. Under arbeidet med PS: I Love You kom Butler ved et uhell til å gi Hilary Swank et arr. Under innspillingen av Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life var han nær ved å skyte Angelina Jolie i ansiktet under et feilslått stunt. "Jeg hang opp ned, måtte avfyre en pistol og hadde ingen kontroll over hvor den gikk. Jeg bommet bare", innrømmet han.

Til tross for blåmerker, bruddskader og nærkontakt med katastrofen, ser Butler tilbake på karrieren sin med stolthet. "Den er fantastisk. Jeg ville ikke ha byttet den ut for noe i verden", sier han. For 300 ble risikoen til en enorm belønning, og filmen spilte inn 456 millioner dollar på verdensbasis og befestet sin plass som en filmklassiker.

Selv om sikkerhetsstandardene har blitt bedre i Hollywood, minner Butlers historier oss om hvor fysisk krevende og risikofylt det er å lage actionfilmer. Er opptoget verdt prisen, eller bør produksjonene prioritere sikkerhet over alt annet? Hva mener du om balansen mellom fare og filmglede?