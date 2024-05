Gerard Butler slåss i Empire State Building i sin neste film

Gerard Butler har nesten på egen hånd bevist at det fortsatt er en enorm interesse for klassiske enmannshær-filmer der en ensom helt tar opp kampen mot et stort antall fiender (og ofte en eller annen regjeringskonspirasjon i tillegg), og triumferer.

De var svært populære særlig på 80-tallet, men har siden gradvis forsvunnet. Men Butlers Has Fallen-filmserie har vist at konseptet fortsatt er svært populært, og han gjorde også stor suksess med Den of Thieves (som får en oppfølger senere i år) og fjorårets Plane (som også har en oppfølger på vei, kalt Ship).

Og tilsynelatende er enmannshæren noe Butler ønsker å fortsette med, for Deadline kan nå avsløre at hans neste prosjekt blir action-thrilleren Empire State, regissert av Christian Gudegast - som også laget Den of Thieves (og var manusforfatter for London has Fallen).

Her har en gruppe terrorister ledet av en hevngjerrig militær entreprenør angrepet Empire State Building, men heldigvis er en av brannmennene en Navy SEAL. Dette er selvfølgelig Butler, som må redde gislene (blant dem finner vi en politisjef ved navn Dani, som han har et anstrengt forhold til) og sannsynligvis drepe minst et dusin terrorister på veien.

Kanskje ikke det mest originale premisset, men vi er sikre på at det blir underholdende. Hva synes du om Butlers actionfilmer?