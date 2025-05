Gerard Depardieu funnet skyldig i seksuelle overgrep i retten i Paris Det franske filmikonet må ta rettslige konsekvenser for overgrep mot to kvinner under en filminnspilling i 2021.

HQ Siste nytt om Frankrike . Vi vet nå at en domstol i Paris tirsdag har funnet den franske skuespilleren Gerard Depardieu skyldig i å ha begått seksuelle overgrep mot to kvinner under innspillingen av Les Volets Verts i 2021. Til tross for hans konsekvente benektelser og forsvarsargumenter, mente dommeren at hans versjon av hendelsene ikke var overbevisende. Påtalemyndigheten har bedt om 18 måneders betinget fengsel og en bot på 20 000 euro, med henvisning til alvorlighetsgraden av overgrepene og deres innvirkning på ofrene. Skuespilleren Gerard Depardieu deltar på fotokvelden for "Valley Of Love" under den 68. årlige filmfestivalen i Cannes 22. mai 2015 i Cannes, Frankrike. // Shutterstock