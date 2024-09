Get Away byr på både skrekk og komedie i første trailer

HQ

Etter å ha skremt vettet av oss i filmen Midsommar for fem år siden, ser det ut til at det er på tide med en ny koselig skrekktur til Sverige. Denne gangen er det en britisk familie som reiser til en avsidesliggende svensk øy for å feire høytiden - men moroa ser ut til å gå litt over styr på grunn av seriemordere.

Filmen heter Get Away og har premiere 6. desember, og i en første trailer får vi en nærmere titt. Ut fra denne videoen å dømme, ser det ut til å være en skrekkkomedie som ikke roter rundt med skumle elementer. Sjekk den ut nedenfor.