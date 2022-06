Get Out-skaperens Nope avslører hva filmen handler om i trailer

HQ

En av grunnene til at Jordan Peele opplevde stor suksess med Get Out og Us var nok mystikken rundt filmene, så det er ikke overraskende at han også har vært ganske hemmelighetsfull om den tredje. Nå som filmen nærmer seg er det likevel tid for å lette litt på sløret.

Universal har gitt oss det de sier er Nope sin siste trailer, og litt som i de to første filmene hans er det en litt spesiell vri på et velkjent konsept. Denne gangen ved at UFOer tydeligvis ikke liker å bli tatt bilde av eller utnyttet for pengenes skyld.